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Ефимов: еще одну поликлинику построят в ТиНАО в 2026 году

Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену построят в деревне Рассказовке района Внуково Новомосковского административного округа столицы, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что данный объект возведут в рамках Адресной инвестиционной программы.

«В настоящее время готова градостроительная документация и разработано техническое задание на проектирование объекта. Площадь четырехэтажного здания составит более 11 тысяч квадратных метров. В первом полугодии 2025 года начнется строительство детско-взрослой поликлиники, а к концу 2026-го проект планируют полностью завершить», — прокомментировал заммэра.

Фасады поликлиники будут сделаны из стеклофибробетонных панелей с рельефом. В ее состав войдет пост скорой помощи на два машино-места.

Руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин поделился подробностями содержания объекта.

«Учреждение будет полностью соответствовать новому московскому стандарту здравоохранения. Поликлинику укомплектуют новейшим диагностическим оборудованием. В здании появятся лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. Там будут работать врачи по всем основным медицинским профилям. Жители смогут получать консультации высококвалифицированных специалистов, проходить диагностику, лечебные и восстановительные процедуры», — уточнил он.

После завершения основных работ будет выполнено комплексное благоустройство близлежащей территории с высадкой деревьев, обустройством газонов и цветников.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о планах развития здравоохранения в столице.