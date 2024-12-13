Ефимов: единый контакт-центр Москвы обработал более 220 тыс обращений за 7 лет

В марте 2017 года в столице открылся Единый контактный центр комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. За это время в нем обработали свыше 220 тыс. различных запросов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Благодаря этой службе жители столицы могут оперативно получить информацию о программе реновации, планируемых и возводимых объектах, этапах реализации строительного проекта.

«Всего за более чем 7,5 года в Единый контактный центр поступило свыше 220 тыс. обращений разной тематики. Так, около 30 тыс. запросов направили застройщики по теме предоставления государственных услуг в строительной сфере, а более 123 тыс. — жители по вопросам реализации программы реновации. Кроме того, в ЕКЦ поступило более 11 тыс. запросов по теме, как будет развиваться и застраиваться та или иная территория в Москве», — сказал вице-мэр.

Граждане могут обратиться в контактный центр, чтобы получить разъяснения по административным процедурам в сфере строительства, по градостроительному анализу земельного участка и прилегающей территории, по дорожной карте для прохождения процедур в сфере строительства, по проверке документации на соответствие нормам и требованиям.

Как отметил глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, самым популярным вопросом, с которым жители обращаются в Единый контактный центр, является программа реновации.

«Только с начала этого года специалистам поступило более 16 тыс. запросов по этой теме. Активнее всего за консультацией обращались жители востока Москвы: в 2024 году в ЕКЦ поступило более 3 тыс. заявок из этого округа. При этом чаще всего граждане интересовались сроками переселения участников программы реновации», — пояснил он.

Жители столицы также задают специалистам вопросы о порядке получения квартиры в домах по реновации, ходе возведения новостроек на стартовых площадках, а также об услугах суперсервиса «Переезд по программе реновации».

Обратиться в Единый контактный центр можно, отправив письмо по электронной почте на адрес: help@str.mos.ru, заполнив электронную форму на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы или записавшись на онлайн-консультацию на сайте mos.ru.

Программу реновации жилья утвердили в августе 2017 года.