Ефимов: дома по проекту КРТ построят в Южном Тушине

На официальном портале мэра Москвы появился проект решения , касающийся реорганизации земельного участка в районе Южное Тушино. Площадь территории, которая будет преобразована по программе комплексного развития территорий (КРТ), составляет 0,85 га, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 4-м микрорайоне Сходненской Поймы в Южном Тушине планируется провести редевелопмент участка площадью 0,85 га. Там возведут дома для реализации программы реновации общей площадью почти 29 тыс. кв. м. В подземной части новостроек появится паркинг. Нежилыми будут и первые этажи домов — там смогут открыться предприятия среднего и малого бизнеса», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что реализация проекта позволит создать около 100 новых рабочих мест.

Участок под застройку находится по адресу: улица Окружная, вл. 17. В непосредственной близости от него расположены важные объекты инфраструктуры и отдыха. Среди них — общеобразовательная школа и частное учебное заведение «Мир будущего», продуктовый магазин, а также живописная зеленая зона — парк «Братцево». Кроме того, поблизости находится природная достопримечательность «Сходненский ковш», образованная изгибом реки Сходни, и обустроенная смотровая площадка.

Как пояснили в Департаменте градостроительной политики Москвы, в двух запланированных к строительству корпусах общая площадь квартир превысит 16 тыс. кв. м, что позволит обеспечить современным жильем около 500 москвичей. На территории также построят трансформаторную подстанцию. Во дворах оборудуют детские и спортивные площадки, зоны отдыха, организуют удобные проезды и выполнят комплексное озеленение.

Проект реализуется в рамках городской программы КРТ, главная цель которой — превращение бывших промышленных зон, заброшенных или нерационально используемых территорий в современные и комфортные городские кварталы. Такие пространства гармонично встраиваются в общую архитектурную и социальную среду мегаполиса. На сегодняшний день в столице ведется работа почти над 400 проектами комплексного развития территорий, охватывающими суммарно порядка 4,5 тыс. га. Эта масштабная работа ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.