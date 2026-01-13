Ефимов: до конца 2028 года в столице возведут 4 моста с применением технологии вантового строительства

В ближайшие три года в Москве за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП) построят четыре моста с применением технологии вантового строительства, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вантовый мост — тип висячего моста, при котором дорожное полотно поддерживается стальными тросами (вантами), закрепленными непосредственно на высоких опорах (пилонах).

«Живописный мост стал первым объектом в Москве, где применили технологию вантового строительства. Такая конструкция позволила решить две задачи: создать максимально большой пролет для беспрепятственного судоходства и минимизировать воздействие строительно-монтажных работ на природные зоны по обоим берегам реки. В последние годы технология активно применяется в городских проектах. Так, до конца 2028 года планируется возвести два вантовых автомобильных моста — в створе Новозаводской улицы и в районе Рублевского шоссе — и два комбинированных велопешеходных моста в Мневниковской пойме, строительство которых началось в конце прошлого года», — поделился вице-мэр.

Вантовые мосты обладают ключевым преимуществом: они позволяют перекрывать водные преграды большой протяженности с минимальным количеством промежуточных опор. Например, мост-парус в створе Новозаводской улицы, соединяющий районы Филевский Парк и Хорошево-Мневники, при длине 250 м будет иметь всего три опоры.

«Вантовая система моста в створе Новозаводской улицы уникальна. Она состоит из несущего металлического листа — „паруса“ — и 48 вант. Группы вант, приходящих на пилон, будут выполнены по схеме „арфа“: с помощью муфт тросы будут закреплены по длине пилона параллельно, не имея общих точек крепления. Другая группа будет поддерживать пролетное строение моста: усиленные металлическим „парусом“ ванты будут крепиться по веерной схеме к внешней стенке главных балок сооружения», — отметил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Другая особенность этой технологии — разнообразие форм пилонов и вант, что позволяет создавать мосты с неповторимым архитектурным обликом, сохраняя их функциональность. Так, вантовые системы двух строящихся пешеходных мостов в Мневниковской пойме будут натянуты на арки, напоминающие крылья. Автомобильный мост через Москву-реку в районе Рублевского шоссе, в свою очередь, получит уникальный пилон кольцеобразной формы.

