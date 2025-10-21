Ефимов: детский сад, технопарк и торговый центр строят в Щербинке

Детский сад, технопарк и многофункциональный торговый центр возводят в рамках строительства ЖК «Остафьево» в Щербинке, сказал заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Щербинка активно возводят социально значимые инфраструктурные объекты. Тут почти завершили строительство трехэтажного многофункционального центра площадью свыше 16,9 тыс. кв. м. Детский сад для 300 воспитанников готов более чем на 90%. Кроме того, в технопарке „Остафьево“ уже ведут отделочные работы и монтаж внутренних инженерных сетей. Общая площадь инновационного центра составит более 13 тыс. кв. м», — уточнил вице-мэр.

В Щербинке на разных этапах реализации находятся три значимых проекта: многофункциональный центр, технопарк и детский сад. Эти объекты дополняют друг друга и создают современную городскую среду, в которой сочетаются возможности для работы, инноваций и комфортной жизни. Их общая площадь превышает 31 тысячу квадратных метров, а появление почти 1,3 тысячи новых рабочих мест даст импульс развитию ТиНАО и привлечет новых резидентов и инвесторов.

Известно, что формирование комфортной и качественной городской среды подразумевает активное строительство объектов социального назначения в шаговой доступности от жилых кварталов.

«Здание детского сада площадью более четырех тысяч квадратных метров включает групповые ячейки для детей разных возрастов, пищеблок полного технологического цикла, медицинский блок, музыкальный зал, а также физкультурный зал. Всего будет 12 групповых ячеек. В них предусмотрели отдельные игровые и спальные зоны», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Строительный цикл всех объектов проходит под контролем Мосгосстройнадзора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по строительству 195 объектов образования в 2026–2028 годах.