Ефимов: детсад на 340 мест возведут в Филимонковском районе

В Филимонковском районе Новомосковского административного округа планируется построить детский сад на 340 мест. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Общая площадь детсада на 340 мест составит 7,5 тыс. кв. м. Здание будет состоять из нескольких сгруппированных на сложном рельефе прямоугольных форм переменной этажности, а также одноэтажного пищеблока с эксплуатируемой кровлей. Главный вход в здание сделают на одном уровне с землей для удобства маломобильных групп населения», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что строительство планируется завершить к 2027 году, после чего объект передадут в систему столичного образования.

Все помещения детского сада будут оборудованы естественным освещением с соблюдением норм инсоляции. В групповых ячейках, включая игровые зоны и спальни, полы будут оснащены системой подогрева с использованием безопасных и гигиеничных нагревательных приборов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, детсад рассчитан на 14 групповых ячеек, каждая из которых будет включать спальни, игровые зоны, раздевалки, буфеты и санузлы

«В здании также предусмотрены помещения для персонала, пищеблок полного технологического цикла, медицинские кабинеты, спортивный и музыкальный залы, хозяйственные и инженерные помещения. В группах установят трансформируемые перегородки для зонирования пространства», — рассказал Овчинский.

Он добавил, что на прилегающей территории каждая групповая площадка будет оборудована теневым навесом площадью 25 кв. м.

Территория вокруг детского сада будет благоустроена: создадут удобные пешеходные связи с соседними зданиями, площадки для занятий на свежем воздухе, подвижных игр, отдыха и спорта. Для освещения территории установят уличные фонари.

Дошкольное учреждение будет построено в составе жилого комплекса «Середневский лес». Застройщиком выступает компания «ПИК».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал (https://www.mos.ru/mayor/themes/12483050/) планы по строительству социальных объектов в Филимонковском районе.

Возведение таких объектов соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни» (https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/new-projects/infrastruktura-dlya-zhizni/).