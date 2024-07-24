Ефимов: деловой квартал по программе КРТ построят в Беговом районе

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на севере Москвы реорганизуют 2 участка суммарной площадью в 0,55 га. Редевелопментом территорий будет заниматься оператор, которого назначил город, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город утвердил реорганизацию двух неэффективно используемых участков общей площадью 0,55 га в Беговом районе. В течение 4 лет на площадках построят современное деловое пространство. Вложения в реализацию проекта превысят 5,8 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит почти 226 млн рублей. В результате будет создано свыше 500 рабочих мест», – сказал Ефимов.

Участки отличаются хорошей транспортной доступностью. Один из них располагается между МЦД-1 и Бумажным проездом, а второй — между Бумажным проездом и улицей Правды вдоль ТТК. Сейчас площадки заняты административными зданиями и другими устаревшими объектами.

«На участках в Бумажном проезде и на улице Нижняя Масловка планируется возвести почти 18 тыс. кв. м объектов административно-офисного назначения. Саму территорию ждет благоустройство», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

В рамках программы КРТ в городе создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых площадок и участков бывших промзон создают комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее градоначальник рассказывал, что горпрограмме КРТ исполнилось 4 года.