Ефимов: четыре объекта социнфраструктуры возвели в ЮАО в 2024 году

В прошлом году на юге столицы было введено в эксплуатацию четыре объекта социальной инфраструктуры, построенных за счет средств девелоперов, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Социальная инфраструктура ЮАО, которая развивается синхронно с жилой застройкой, создает условия для увеличения возможностей организации досуга жителей района.

«За прошлый год в Южном административном округе столицы девелоперы построили в общей сложности более 16 тыс. кв. м объектов социальной инфраструктуры. Из них около двух тысяч квадратных метров приходится на два частных детских сада, которые рассчитаны на 175 ребят. На юге Москвы также возвели ФОК площадью 358,2 кв. м и музей площадью 13,8 тыс. кв. м», — прокомментировал вице-мэр.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский поделился подробной информацией о том, что было возведено на юге столицы в прошлом году.

«Самый крупный социальный объект, построенный на юге столицы в 2024 году, — музейно-выставочный центр „Коллекция“ в Даниловском районе. Он находится на бульваре Братьев Весниных на бывшей производственной территории „ЗИЛ“. Два частных детсада также построили в Даниловском районе, а ФОК расположился на территории жилого квартала в Нагорном районе», — уточнил он.

При проектировании объектов в столице тщательно прорабатывается их архитектурный облик, а в процессе строительства применяются современные материалы и инновационные технологии.

Мосгосстройнадзор ведет контроль хода работ при возведении соцобъектов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в прошлом году в городе был возведен 81 новый объект образования, здравоохранения, культуры и спорта.