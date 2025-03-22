Ефимов: более 900 тыс объектов в ТиНАО получили новые адреса в рамках реформы

С начала текущего года в рамках административно-территориальной реформы по переадресации в ТиНАО новые адреса получили более 99% недвижимых объектов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В мае 2024 года в Москве появилось восемь новых внутригородских муниципальных образований, которые пришли на смену поселениям и городским округам ТиНАО. В связи с этим в настоящее время город проводит работы, связанные с изменением адресов всех объектов недвижимости на территории новых районов», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что, начиная с текущего года, новые адреса получили свыше 900 тысяч объектов, что составляет более 99% от общего количества.

В прошлом году в столице появились такие внутригородские муниципальные округа, как Щербинка, Коммунарка, Вороново, Бекасово, Внуково, Филимонковский, Краснопахорский и городской округ Троицк. Кроме того, район Внуково, ранее входивший в состав ЗАО, был включен в Новомосковский административный округ.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, изменение адресов для зданий, сооружений, земельных участков, помещений и машино-мест проводится с максимальным сохранением существующих наименований.

«На данный момент осталось выполнить работы для нескольких тысяч наиболее сложных объектов. Новые адреса можно найти по кадастровому номеру или текстовому запросу на федеральном ресурсе fias.nalog.ru (https://fias.nalog.ru/)», — сказал Гаман.

За присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории Москвы отвечает Департамент городского имущества, а техническую сторону процесса обеспечивает Московское городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ).

Как отметил гендиректор МосгорБТИ Дмитрий Тетушкин, для проверки актуальности адреса граждане могут использовать открытые официальные источники.

«Если необходим документ, подтверждающий, что ранее объекту принадлежал другой адрес, то МосгорБТИ предлагает услугу по предоставлению справки об идентификации адреса. В ней будут перечислены актуальный и все исторические адреса. Документ можно заказать в электронном виде на mosgorbti.ru», — пояснил Тетушкин.

Он добавил, что документ доступен в электронном виде на сайте mosgorbti.ru (https://www.mosgorbti.ru/granted-document-detail-popup.aspx?id=54).

Московское БТИ также оказывает широкий спектр услуг, связанных с недвижимостью. Среди них — разработка проектной документации для согласования перепланировок, перевод садовых домов в статус жилых, предоставление копий архивной документации и многое другое. Подробная информация доступна на официальном сайте ведомства (https://www.mosgorbti.ru/).