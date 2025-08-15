Ефимов: более 800 москвичей начинают переселение в дом по реновации в Останкинском районе

Жители семи ветхих домов начинают переселение по программе реновации в новостройку в Останкинском районе, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новостройка расположена по адресу: ул. Годовикова, д. 11а. Туда переселят жителей, дома которых располагались на ул. Бочкова, Академика Королева, Большой Марьинской и 3-1 Новоостанкинской. По словам Ефимова, к поэтапному переселению приступили более 800 жителей.

«Город передал для них новостройку по адресу: улица Годовикова, дом 11а. Это второй жилой комплекс, возведенный по программе реновации в Останкинском районе. Переселение жителей здесь началось весной прошлого года, и сегодня оно коснулось уже более 1,3 тысячи человек из 10 старых домов. Всего в Останкинском районе планируется переселить около 6,7 тысячи москвичей из 43 старых зданий», – отметил вице-мэр.

Принципы постройки современных ЖК

ЖК построены с учетом принципов безбарьерной среды и удобны как для маломобильных горожан, так и для родителей с маленькими детьми. Первые этажи нежилые и предназначены для магазинов, предприятий сферы услуг и объектов социального назначения.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что первыми письма с предложениями квартир в новостройке на улице Годовикова 31 июля получили около 120 жителей дома 7 на улице Бочкова. К их осмотру они приступили 14 августа.

«Спустя две недели определяться с выбором предложенного жилья начнут более 200 москвичей из домов 8 и 10 на улице Большой Марьинской. В сентябре осматривать квартиры пригласят около 520 горожан из дома 7, корпусов 2–4, на улице Академика Королева и дома 19 на 3-й Новоостанкинской улице. Жилье в новостройках сдается с улучшенной готовой отделкой по стандартам реновации: в нем не нужно делать ремонт, кроме того, там установили сантехнику и осветительные приборы», – подчеркнула Соловьева.

Инфраструктура нового ЖК

Новый ЖК возвели в районе с качественной городской инфраструктурой. Рядом расположена станция метро «Алексеевская». Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в двух корпусах жилого комплекса на улице Годовикова 488 квартир с готовой улучшенной отделкой. Их общая площадь превышает 28 тыс. кв. м.

«В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Проходы в жилом комплексе сквозные, поэтому жители могут выйти как во внутреннюю часть двора с детскими и спортивной площадками, так и во внешнюю с гостевой парковкой. На придомовой территории проведено комплексное озеленение: специалисты высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Для безопасности и комфорта жителей установили камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения», – рассказал Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за восемь лет.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.