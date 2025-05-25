Ефимов: более 750 семей переехали по реновации в ЮВАО с начала года

С начала текущего года в Юго-Восточном округе столицы свыше 750 семей переехали в новые квартиры по программе реновации жилфонда. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, около 75% переехавших семей воспользовались помощью города при переезде. Для этого был создан сервис «Помощь в переезде», который предоставляет бесплатных грузчиков и машины для транспортировки вещей.

«В новые квартиры по программе реновации с начала 2025 года на юго-востоке столицы уже переехали свыше 750 семей. Они проживают в 7 районах округа. В том числе в районе Люблино новоселье отпраздновали более 600 семей, в Нижегородском — свыше 30. Еще около 20 семей переехали в новостройки в Лефортове», — уточнил вице-мэр.

Министр правительства города, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что почти 75% из всех переехавших семей, а это свыше 560, использовали городской сервис «Помощь в переезде». Он подчеркнул, что все услуги в рамках данного сервиса предоставляются горожанам на бесплатной основе.

«Так, в районе Люблино с помощью сервиса переехали более 500 семей, в Нижегородском — свыше 20. Еще около 15 семей оставили заявки на грузчиков и автомобиль в районе Лефортово», — заявил

В действующую программу реновации жилого фонда столицы вошло 5176 ветхих домов. Всего в новые квартиры переедут более 1 млн горожан.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в районе Покровское-Стрешнево.

Программа реновации утверждена в августе 2017 года.