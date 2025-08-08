Ефимов: более 700 жителей Западного Дегунина начали осмотр квартир по реновации

Жители четырех старых домов на Ангарской улице и одного дома на Талдомской приступили к осмотру новых квартир в новостройке по адресу: Базовская улица, д. 26, в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Осматривать предложенные городом равнозначные квартиры в новом жилом комплексе по программе реновации на Базовской улице начали свыше 700 москвичей из пяти домов старого жилого фонда. На первом этаже соседней новостройки по адресу: Коровинское шоссе, д. 29, для них открылся Центр информирования по переселению. Жилой комплекс на Базовской улице стал шестым зданием, переданным под заселение по программе реновации в районе Западное Дегунино», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего здесь планируется расселить порядка 9,6 тыс. жителей из 45 старых домов

Квартиры сдаются с улучшенной отделкой и полной комплектацией: установлены сантехника и осветительные приборы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в новостройке на Базовской улице 384 квартиры общей площадью свыше 22,5 тыс. кв. м. Две из них адаптированы для маломобильных граждан — с широкими коридорами и дверными проемами для удобства передвижения на коляске, а также с поручнями в санузлах.

«В подъездах есть лифты, комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Придомовую территорию комплексно благоустроили: провели озеленение, оборудовали детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха», — пояснил Овчинский.

Старые дома расположены недалеко от новостройки, что облегчит адаптацию жителей после переезда. Они смогут продолжать пользоваться привычной инфраструктурой или найти новые удобства рядом с домом. В шаговой доступности — детские сады, школы, поликлиника, магазины, кафе и спортивные учреждения. Для прогулок доступны Базовский сквер и парк «Ангарские пруды». Рядом находится станция Грачевская Третьего Московского центрального диаметра.

Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, первые уведомления с предложениями равноценных квартир в новом комплексе город разослал жителям в конце июня. В июле осмотр начали более 150 человек из дома 31 на Ангарской улице и свыше 100 — из дома 23, корпус 3.

«В начале августа определяться с выбором жилья начали более 440 участников программы из домов 29 и 33 на Ангарской улице и дома 3 на Талдомской улице. Поэтапное переселение позволит специалистам Центра информирования уделить больше времени каждой семье, а горожанам — выбрать более подходящие для себя время и дату осмотра квартир и оформления документов», — сказала Соловьева.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации». В ней содержится информация о порядке переезда, необходимых документах и полезных сервисах. Если указать параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию под конкретную ситуацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подводил итоги программы реновации за 8 лет.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».