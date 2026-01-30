Ефимов: более 700 горожан начали осмотр квартир по реновации на ул Жигулевской

Столица предложила квартиры по реновации в доме 12А на Жигулевской улице жителям трех пятиэтажек на Волгоградском проспекте и улицах Зеленодольской и Юных Ленинцев, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Это уже 20-я новостройка, переданная под заселение участникам программы в районе Кузьминки.

«К осмотру квартир в жилом комплексе, расположенном по адресу: улица Жигулевская, дом 12А, приступили более 700 человек из трех старых пятиэтажек. Новостройка стала 20-м зданием, переданным под заселение участников программы реновации в Кузьминках. Это самый высокий показатель среди всех столичных районов. Он обусловлен большим числом домов, подлежащих расселению, – их насчитывается 287. Следующим районом по количеству старых зданий, включенных в программу, является Перово, где их почти на треть меньше – 196», – прокомментировал вице-мэр.

Дом расположен в районе с развитой социально-транспортной инфраструктурой. Поблизости есть детские сады и школы, медицинские учреждения и аптеки, магазины и сервисы. Недалеко расположены станция метро «Кузьминки» и остановки наземного городского транспорта.

«Первыми определяться с выбором предложенного городом жилья в новостройке начали около 230 горожан из дома 39 на ул. Зеленодольской. Они приступили к осмотру квартир в конце декабря. В январе к ним присоединились почти 490 жителей еще двух пятиэтажек – дома 109, корпуса 1, на Волгоградском проспекте и дома 67, корпуса 2, на ул. Юных Ленинцев. Сейчас треть участников программы уже дали согласие на переезд, есть первые заключенные договоры на новые квартиры. Для оформления документов горожане обращаются в Центр информирования по переселению, который расположен в соседней новостройке – доме 28Б на улице Зеленодольской», – поделилась министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Записаться на осмотр квартиры, а в дальнейшем зарезервировать дату и время заключения договора участники реновации могут онлайн через суперсервис «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru или по телефону, указанному в уведомлении о старте переселения.

«Новостройку на Жигулевской улице возвели на месте ранее расселенного и демонтированного дома по программе реновации. Такой подход позволяет сохранить процесс волнового переселения москвичей из старого жилья в новое. Так, в новостройке на Жигулевской улице 284 квартиры общей площадью свыше 17 тыс. кв. м. В подъездах оборудовали комнаты для консьержа и помещения для хранения колясок и велосипедов. На придомовой территории обустроили детскую и спортивную площадки с безопасным резиновым покрытием, а также зону отдыха. Для проживания маломобильных москвичей в новостройке адаптировали девять квартир – в них широкие коридоры и дверные проемы, а в санузлах предусмотрены специальные поручни», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Савеловском районе передали под заселение первый ЖК по программе реновации.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.