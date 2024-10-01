Ефимов: более 70 объектов образования построят по проектам КРТ около станций

Рядом со станциями Московского центрального кольца (МЦК), Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и Московских центральных диаметров (МЦД) появится более 70 новых объектов образования, прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Уточняется, что данные объекты будут возведены по проектам комплексного развития территорий (КРТ). Точное число и емкость образовательных организаций будут определены по результатам утверждения проектов планировки рассматриваемых территорий (ППТ).

«По проектам КРТ, находящимся в стадии реализации и расположенным возле станций МЦК, БКЛ метро и МЦД, планируется возвести 72 объекта образования общей площадью свыше 480 тысяч квадратных метров. Они будут рассчитаны более чем на 10 тысяч воспитанников и 23 тысячи учеников. Объекты построят во всех административных округах столицы», — уточнил вице-мэр.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал подробности о возведении объектов образования по программе КРТ.

«Объекты образования в границах транспортного каркаса столицы планируется построить в рамках 42 проектов КРТ. В отношении 12 площадок уже утверждены проекты планировки, предусматривающие возведение 20 учреждений площадью свыше 145 тысяч квадратных метров. В них смогут учиться почти 6,6 тысячи школьников, а детские сады будут рассчитаны более чем на три тысячи воспитанников», — объяснил Максим Гаман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свыше 80% столичных проектов КРТ подразумевают строительство недвижимости около крупных транспортных объектов.

Помимо этого, известно, что по программе КРТ в Москве появляются многофункциональные городские кварталы. Так, на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строятся дороги, возводится комфортное жилье и создается вся нужная инфраструктура. На сегодняшний день в городе на разных стадиях реализации находятся порядка 236 проектов КРТ.