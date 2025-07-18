Ефимов: более 40 масштабных инвестпроектов реализуют в ТиНАО

В Троицком и Новомосковском административных округах ведется реализация более 40 крупных инвестиционных проектов (МаИП) на различных этапах. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

МаИП имеют ключевое значение для развития инфраструктуры районов, делая их комфортнее и гармоничнее. Возводимые объекты выбираются с учетом потребностей жителей: там, где не хватает магазинов, рабочих мест или зон отдыха, строятся производственные комплексы, деловые центры, торговые площадки, спортивные и образовательные учреждения.

«На территории Троицкого и Новомосковского административных округов инвесторы реализуют масштабные инвестиционные проекты на 43 земельных участках. Их общая площадь превышает 320 га. На разных стадиях находятся проекты строительства производств, общественно-деловых и спортивных комплексов, транспортных и других объектов общей площадью более 2,8 млн кв. м», — отметил Ефимов.

МаИП — это значимые инициативы по освоению городских территорий, направленные на создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций в экономику столицы.

По поручению Сергея Собянина в Москве последовательно реализуются крупные инвестиционные проекты, укрепляющие промышленный потенциал города. В рамках МаИП в Троицком и Новомосковском административных округах появятся более 30 предприятий и промышленных технопарков, благодаря чему будет создано около 29 тыс. рабочих мест.

Во Внукове введены два объекта: технопарк площадью более 16 тыс. кв. м и автоматизированный завод по выпуску сверхкрупных модулей площадью свыше 26 тыс. кв. м.

Роботизированный завод по производству крупногабаритных жилых модулей строится между Боровским шоссе и Привольной улицей. В 2023 году инвестор завершил первую очередь площадью 26,6 тыс. кв. м, а сейчас готовится к запуску основного и фасадного производств общей площадью около 130 тыс. кв. м.

Как сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в Краснопахорском районе формируется крупный промышленный кластер, специализирующийся на выпуске строительной продукции.

«Например, для создания завода железобетонных конструкций столица предоставила участок площадью четыре гектара в аренду за один рубль в год. Также по льготной ставке выделено более 26,5 га земли для возведения предприятия по производству модульных сооружений, металлических изделий и деревянных напольных покрытий», — уточнила Соловьева.

В Троицке запланировано строительство второй очереди технопарка, включающей производственный корпус, лабораторные и административные здания общей площадью 13 тыс. кв. м. Из них 7,5 тыс. кв. м займут цеха, 4 тыс. — лаборатории, а 1,5 тыс. — офисные помещения. Реализация проекта поспособствует развитию робототехнических компаний, кластера водородных технологий и технологий электродвижения.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про развитие Троицкого и Новомосковского округов.