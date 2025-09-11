Ефимов: более 4 тыс семей переехали по реновации в ТиНАО

В ТиНАО с начала старта программы реновации новоселье отпраздновали свыше 4 тыс. семей, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что в подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов.

«Первую новостройку под заселение по программе реновации в ТиНАО передали в 2020 году. Тогда к переселению приступили более 200 семей. Сегодня уже более четырех тысяч семей переехали в новые квартиры, оборудованные по стандартам программы реновации. Так, в Троицком административном округе новоселье отпраздновали свыше 1,3 тыс. семей, а в Новомосковском — свыше 2,7 тыс. Всего по программе реновации в округах предстоит расселить порядка 268 домов. Новые квартиры в ЖК получат почти 9 тыс. семей», — поделился вице-мэр.

В столичном департаменте информационных технологий напомнили, что подготовиться к переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.

«Для комфортного переезда город бесплатно предоставил участникам программы реновации грузчиков и автомобиль в рамках услуги „Помощь в переезде“. Ее заказали свыше 2,4 тысячи семей. В частности, в Троицком административном округе заявки оставили более 800 семей, а в Новомосковском — 1,6 тысячи. Большое внимание уделяется созданию доступной инфраструктуры для новоселов. Так первые этажи домов — нежилые. Они предназначены для размещения социальных и коммерческих объектов. На прилегающих к новостройкам территориях выполнено благоустройство, обустроены детские и спортивные площадки, а также места для отдыха», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как реновация меняет московские районы.