Ефимов: более 300 производственных объектов возвели в столице с 2011 года

С 2011 года в столице были возведены различные производственные объекты общей площадью свыше 3,26 млн кв. м, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2011 года в столице построили 322 производственно-промышленных объекта общей площадью более 3,26 млн кв. м. Среди них – крупные технопарки, инновационные центры, заводы, фабрики, научно-производственные лаборатории, мастерские, производственно-логистические комплексы, энергетические и другие объекты. При этом 303 здания площадью 2,8 млн кв. м построили за счет внебюджетных источников финансирования», – сказал вице-мэр.

Производственные и промышленные здания играют важную роль в выполнении технологических процессов, размещении оборудования, хранении сырья и готовой продукции, а также обеспечении безопасных и комфортных условий труда.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица создает все необходимые условия для локализации новых высокотехнологичных предприятий. Большую роль здесь играют ключевые меры поддержки города: реализация масштабных инвестиционных проектов и программы стимулирования создания мест приложения труда.

На сегодняшний день общая площадь производственной инфраструктуры в городе составляет около 13,6 млн кв. м, при этом одна шестая приходится на территорию особой экономической зоны “Технополис Москва”, которая является драйвером развития инновационных отраслей промышленности мегаполиса.

МаИП – особый статус, который могут получить объекты, направленные на создание рабочих мест и развитие городской инфраструктуры.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы столицы. Инвесторы возведут свыше 270 объектов общей площадью 8,3 млн кв. м. Среди них – новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.

«В этом году промышленные объекты построили в 11 столичных округах. Наибольшее количество зданий – 9 и 7 – появилось в районах Савелки и Капотня соответственно. Их возвели как на частные инвестиции, так и за счет бюджетных средств. Так, только в районе Капотня инфраструктура пополнилась промышленно-производственными объектами для нефтепереработки площадью свыше 4 тыс. кв. м», – отметил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии неэффективно используемых территорий в разных районах мегаполиса.