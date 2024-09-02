сегодня в 14:28

Ефимов: более 20 детсадов построят в ТиНАО до конца 2025 года

На территории ТиНАО в 2024–2025 годах за счет инвесторов и на средства Адресной инвестпрограммы возведут свыше 20 детских садов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2024 году планируется завершить строительство 11 детских садов. 2 из них возводятся за счет бюджетных средств в районах Филимонковский и Троицк и еще 9 — за счет инвесторов в районах Коммунарка, Щербинка, Внуково, Филимонковский и Троицк. В 2025-м инвесторы достроят еще 10 зданий детских садов», — отметил Ефимов.

Он пояснил, что всего в Троицком и Новомосковском административных округах появится свыше 4,5 тыс. мест для школьников.

Все учреждения будут соответствовать московскому стандарту оснащения и качества, требованиям безбарьерной среды, экологичности и безопасности.

Новые детсады обеспечат условиями всестороннего развития воспитанников. Благодаря организации предметно-пространственной среды возникнет возможность развивать более эффективно индивидуальности детей, учитывая их уровень активности, интересы и склонности.

Здания будут оборудованы пищеблоками полного техцикла, буфетами, раздевалками, медицинскими и методическими кабинетами, спальнями, кружковыми, залами музыкальных и физкультурных занятий. Проектами предусмотрены просторные групповые ячейки с окнами увеличенного освещения, удобными выходами на улицу и игровыми площадками.

По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, все здания построят с обязательным учетом вопросов безопасности воспитателей и детей.

«Рабочие смонтируют системы охранного телевидения и аварийного освещения, видеодомофонной связи, системы контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Специалисты организуют посты охраны с тревожной кнопкой и средствами досмотра», — рассказал Жидкин.

Он добавил, что детсады будут обеспечены необходимыми условиями для детей с ОВЗ.

Возведение дошкольных учреждений в Москве на всех этапах контролирует Мосгосстройнадзор.

Как пояснил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, во время проведения выездных проверок на строительных площадках повышенное внимание уделяют надежности и безопасности детсадов.

«Инспекторы Комитета следят за тем, чтобы конструктивные, технологические и другие характеристики возводимых объектов отвечали всем нормам законодательства, регламентам и проектной документации», — сказал Слободчиков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что до конца следующего года в Троицком и Новомосковском административных округах построят 42 образовательных объекта.

В соответствии с поручением мэра столицы, одним из приоритетных направлений в городе стало развитие социнфраструктуры. С самого присоединения ТиНАО к Москве возвели свыше 140 образовательных объектов, а к 2026 году планируют построить еще свыше 40 объектов образования.

Объекты соцназначения в шаговой доступности от жилых кварталов строят в том числе и в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».