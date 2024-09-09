сегодня в 10:15

Ефимов: более 2 га земли выделили для строительства школы в Даниловском районе

На средства горбюджета в южной части Москвы возведут школу на 1 тыс. учебных мест. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На Восточной улице на юге столицы планируется возвести пятиэтажную школу. Для этого город выделил застройщику земельный участок рядом с реконструируемым стадионом „Торпедо“ имени Эдуарда Стрельцова. Площадь здания составит около 18 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.

В школе создадут условия для обучения детей с ОВЗ. Здание учебного корпуса оборудуют лифтом, а его главный вход расположат на уровне земли.

Лабораторно-исследовательские комплексы и специализированные учебные кабинеты оснастят современным оборудованием, которое будет позволять ученикам получать актуальные навыки и знания. Для общения и отдыха на переменах будут созданы комфортные условия в светлых и просторных рекреациях.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, департамент выделяет подрядчикам земельные участки под возведение соцобъектов на средства Адресной инвестпрограммы.

«Для возведения школы в Даниловском районе застройщику было выделено более 2 га земли», — уточнил Гаман.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что с городской поддержкой по масштабным инвестпроектам для соцучреждений построят 22 новых здания. Часть из них находятся на этапе строительства, а другие — в стадии проектирования.