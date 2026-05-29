Ефимов: более 150 горожан начали осмотр квартир по реновации в Южном Тушине

Москва предложила комфортные квартиры по программе реновации жителям пятиэтажки на ул. Фабрициуса в районе Южное Тушино, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Дом по реновации расположен по адресу: ул. Сходненская, д. 42.

«Это вторая многоэтажка на данной улице, первая была передана под заселение в мае 2022 года. Всего в районе Южное Тушино город предоставил для участников программы 6 современных ЖК. Предложения равнозначных квартир в них получили почти 3 тыс. человек — жители каждого шестого здания, включенного в программу реновации. Всего здесь планируется переселить в новостройки около 18,3 тыс. москвичей из 111 домов», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Рядом с ЖК расположена вся нужная инфраструктура: детады, учебные заведения, медучреждения, бытовые сервисы и магазины, также в шаговой доступности находятся скверы Сходненский и Детский городок, парк «Дубовая роща „Маяк“». Рядом с домом расположены остановка городского наземного транспорта и станция метро «Сходненская».

«В день начала осмотров новых квартир, 28 мая, на первом этаже заселяемой новостройки для них открылся центр информирования. В нем будущие новоселы могут получить ответы на все вопросы, касающиеся переселения, а сотрудники Департамента городского имущества помогут оформить документы на новое жилье. Оптимальное время и дату для осмотра квартиры, а позже — для заключения договора горожане могут подобрать онлайн, воспользовавшись суперсервисом „Переезд по программе реновации“», — прокомментировала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Известно, что жилье по реновации проектируется с учетом стандартов безопасности, которые включают в себя умные системы пожаротушения, закрытые дворы, защищенные от въезда машин.

В департаменте градостроительной политики уточнили, что в данной новостройке находится 85 квартир, четыре из них предназначены для маломобильных граждан. Все квартиры светлые и просторные, с уже готовой отделкой и улучшенной планировкой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сдаче нового дома по реновации в Алексеевском районе.