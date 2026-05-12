Ефимов: более 138 га выделила Москва для реализации социальных МаИП с 2024 года

С 2024 года столица выделила инвесторам и застройщикам свыше 138 га земли для реализации 58 масштабных инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры. Предусмотрено возведение 16 объектов спорта, 10 — здравоохранения и 4 — культуры, сказал глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город работает над улучшением социальной инфраструктуры, выделяя значительные объемы земли для реализации масштабных инвестиционных проектов в этой сфере. Кроме того, в столице выделили участки для реализации 26 масштабных инвестиционных проектов в сфере образования. В Москве также построят административные здания для городских и социальных служб. Каждый из этих объектов будет играть важную роль в повышении качества жизни москвичей, обеспечивая доступ к необходимым услугам», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.

В МаИП включен большой спектр социальных потребностей: от строительства новых школ и детских садов до создания спортивных комплексов и медицинских учреждений.

«Земельные участки, предоставленные в столице с 2024 года для возведения объектов социальной инфраструктуры в рамках МаИП, расположены во всех административных округах. Реализация восьми проектов уже завершена, еще 50 находятся на различных стадиях. Например, в Молжаниновском районе столицы в составе жилого комплекса возводят школу на 1575 мест. В 2024 году для ее строительства город выделил инвестору земельный участок площадью 4,6 га на Ленинградском шоссе. Вместе с универсальными учебными кабинетами здесь запланировано размещение и специализированных — для изучения иностранных языков, а также физики, химии и других естественных наук. Для учеников младших классов запроектированы игровые с возможностью организации спальных мест», — рассказала министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Также в Раменках город выделил земельный участок площадью более 2,8 га на ул. Мосфильмовской для строительства многофункционального медобъекта. Он будет центром оказания стационарной и амбулаторной помощи взрослым и детям.

Для расширения спортивных возможностей горожан 0,63 га предоставлено для строительства новых объектов в районе Ново-Переделкино. Здесь возведут объекты спортивного кластера общей площадью 3,4 тыс. кв. м.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об утверждении архитектурной концепции школы и детского сада в Москворечье-Сабурове.

