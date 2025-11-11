Ефимов: более 1,1 тыс жителей Восточного Измайлова переселяются по реновации

Более 1100 жителей Москвы из семи старых зданий начали постепенно переезжать в новый дом, расположенный по адресу: Измайловский бульвар, д. 71. Об этом сообщил зам мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В конце октября более 1,1 тыс. жителей семи домов на 13-й и 15-й Парковых улицах и Измайловском бульваре приступили к поэтапному переселению в жилой комплекс по программе реновации. Новостройка по адресу: Измайловский бульвар, д. 71, стала четвертым многоквартирным домом в районе, переданным под заселение по этой программе. Для горожан на первом этаже жилого комплекса открыт Центр информирования по переселению. Туда москвичи могут обратиться по всем вопросам, касающимся переезда», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего в районе Восточное Измайлово в соответствии с действующей программой реновации планируется расселить 53 старых дома, а новые квартиры получат почти 10,6 тыс. человек.

Новый жилой комплекс находится в районе с хорошо развитой инфраструктурой. В шаговой доступности расположены поликлиники, школы и детские сады. Также поблизости имеются магазины, кафе и пункты выдачи заказов. Рядом находятся остановки общественного транспорта и станция метро «Первомайская» Арбатско-Покровской линии.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, жилой комплекс на Измайловском бульваре включает в себя восемь секций, в которых размещены 525 квартир с улучшенной отделкой. Их совокупная площадь достигает почти 31 тыс. кв. м. В подъездах установлены лифты, обустроены помещения для консьержей и комнаты для хранения колясок и велосипедов.

«Первый этаж нежилой, в будущем там откроются аптеки, магазины, кафе, досуговые центры или другие предприятия. Для того чтобы переселение москвичей в новые квартиры было комфортным, им бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт. Услугу „Помощь в переезде“ можно заказать на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению», — рассказал Овчинский.

Специалисты Департамента городского имущества в Центре информирования помогают жителям заключить с городом договоры на новое жилье. Для ускорения подготовки проекта договора можно заранее загрузить копии необходимых личных и правоустанавливающих документов на портал mos.ru.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева пояснила, что с момента открытия Центра информирования будущие новоселы получают возможность осмотреть предложенные городом квартиры. В данной ситуации в новый дом переезжают жители сразу семи старых зданий, и для того, чтобы сотрудники центра могли уделить достаточно внимания каждой семье, осмотры организованы поэтапно. Первыми, начиная с 30 октября, выбирать квартиры в новостройке начали москвичи из дома 16, корпусов 4 и 5, на 13-й Парковой улице.

«В середине ноября к ним присоединятся горожане из дома 29, корпуса 4, на 15-й Парковой улице и дома 63/12, корпуса 3, на Измайловском бульваре, а в декабре такую возможность получат участники программы еще из трех соседних домов», — сказала Соловьева.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция на портале mos.ru в суперсервисе «Переезд по программе реновации». В ней содержится информация о порядке переезда, необходимых документах и полезных сервисах. Если указать параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию под конкретную ситуацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что новые дома по реновации экономят до 40% ресурсов, а сравнении со старыми.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».