Ефимов: более 100 москвичей осматривают квартиры в ЖК по реновации в Троицке

В Троицке более 100 москвичей получили возможность осмотреть свои квартиры в новостройке по программе реновации. Ранее они жили в трех двухэтажных домах, которые попали под программу переселения, об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, переданный к осмотру дом расположен на улице Городская, 10, и является вторым домом, который проходит по программе реновации жилья.

«Для переселения по программе реновации в Троицке передали жилой комплекс по адресу: улица Городская, дом 10. Это уже вторая новостройка, переданная под заселение на этой улице. В нее переедут свыше 100 человек из трех домов Краснопахорского района. Для них на первом этаже соседней новостройки, дома 14, открыт Центр информирования по переселению. Участники программы могут обратиться к его специалистам по всем вопросам, касающимся переезда. Всего в Троицком административном округе по действующей программе реновации предстоит расселить жителей 104 домов старого жилого фонда, новые квартиры получат почти 10 тысяч москвичей», – рассказал Владимир Ефимов.

Рядом с новостройкой в комфортной доступности для жильцов находятся парки «Правый берег Десны» и усадьбы Троицкое. Также рядом есть магазины, торговые центры и кафе.

«В новостройке на Городской улице 368 квартир общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров. В них выполнена улучшенная отделка, что позволяет жителям переехать в новое жилье сразу, не тратя время на дополнительный ремонт. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержа и помещения для хранения колясок и велосипедов. Первый этаж нежилой – в будущем здесь откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры. Для того чтобы переселение москвичей было комфортным, им бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт. Услугу “Помощь в переезде” можно заказать на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В Троицком и Новомосковском административных округах, а также в Зеленограде, переселение в рамках программы реновации осуществляется в пределах границ данных округов. Следовательно, районы старых домов, подлежащих расселению, могут быть расположены на некотором удалении от новых жилых комплексов. Новостройки, возведенные в Троицке на Городской улице, формируют целостную застройку и повышают комфорт городской среды. Помимо появления магазинов и объектов сервиса на первых этажах, современные жилые комплексы, возводимые по программе реновации, размещаются в районах с уже сложившейся транспортной и социальной инфраструктурой, включающей детские сады, школы, медицинские учреждения, точки общественного питания и бытового обслуживания, спортивные и косметические салоны.

«Осматривать квартиры в доме 10 на Городской улице жители трех домов из поселков Щапово и Спортбазы начали в конце октября. Чтобы оптимизировать процесс заключения договоров на новое жилье, участники программы реновации могут заранее загрузить личные и правоустанавливающие документы, необходимые для подготовки проекта договора, воспользовавшись суперсервисом “Переезд по программе реновации”, а также выбрать на портале mos.ru дату и время осмотра предложенных квартир. Это особенно актуально для жителей расселяемых домов в Троицком и Новомосковском округах», – сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

В Департаменте информационных технологий Москвы подчеркнули, что подготовиться к переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. С ее помощью можно узнать об организации переезда, требуемых документах для оформления договора и полезных услугах. Настройка параметров переезда позволит ознакомиться с индивидуализированной инструкцией, учитывающей конкретные обстоятельства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новостройки, возведенные в рамках программы реновации, позволяют сократить потребление ресурсов почти на 40% в сравнении с устаревшими пятиэтажными зданиями. Исчерпывающую информацию о программе реновации можно найти на официальном сайте.

Детальные сведения о квартирах и домах, участвующих в программе, доступны по указанной ссылке. Реновация была запущена в августе 2017 года и затронет около миллиона жителей Москвы, предполагая переселение из 5176 домов.

Ранее Собянин дал распоряжение об удвоении скорости реализации данной программы. Москва занимает ведущие позиции среди российских регионов по объемам строительства. Активное строительство жилья соответствует задачам и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».