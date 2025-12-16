Ефимов: бизнес-центр на 2,5 тыс рабочих мест построят в районе Левобережный

В столичном районе Левобережный возведут бизнес-центр с большим паркингом и общественной инфраструктурой, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект будет находиться по адресу: Ленинградское ш., з/у 63А/3.

«Здание общей площадью более 51 тыс. кв. м будет состоять из 29 надземных и трех подземных этажей. Из них около 23 тыс. кв. м отведут под офисные помещения. Благодаря этому в районе Левобережный появится около 2,5 тыс. рабочих мест», — уточнил вице-мэр Ефимов.

Объект будет расположен в 150 м от Химкинского водохранилища и станет заметной доминантой района. Бизнес-центр исполнят в форме кристалла за счет объемных элементов и использования стекла и алюминиевых кассет темно-серого и латунного цветов. Грани кристаллов с двух противоположных сторон подчеркнет архитектурная подсветка.

«На первом этаже стилобатной части бизнес-центра „Репорт“ будут находиться торговые площади и ресторан. Для резидентов создадут благоустроенное общественное пространство с террасой на стилобате площадью около 1,1 тыс. кв. м. Эта продуманная территория для отдыха и взаимодействия разделена на несколько функциональных зон: активную с гимнастическим комплексом, качелями и шезлонгами, диалог-пространство для проведения мероприятий со встроенным экраном и комфортную среду с обеденными зонами, скамейками с USB-зарядками и полным Wi-Fi-покрытием», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

В бизнес-центре будет 11 скоростных лифтов. Между 3-м и 4-м этажами расположится техническое пространство для инженерных коммуникаций.

Помимо этого, проектом предусмотрен подземный и надземный паркинг на 283 машино-места, в том числе для электромобилей, а также около 36 мото-мест.