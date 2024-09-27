Ефимов: бизнес Москвы выкупил почти 2,5 тыс объектов по преимущественному праву

За пять лет предприниматели оформили в собственность почти 550 тыс. кв. м столичной недвижимости по преимущественному праву, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Возможность выкупа городских объектов по преимущественному праву является одним из инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, который позволяет столице наращивать деловую активность.

Ранее объекты, выкупленные предпринимателями, были арендованы малым и средним бизнесом. Известно, что чаще всего такая недвижимость используется под точки общественного питания, магазины или центры оказания услуг населению.

«За пять лет малый и средний бизнес выкупил около 2,5 тыс. объектов недвижимости общей площадью почти 550 тыс. кв. м. Из них более 2,4 тыс. помещений и зданий площадью 537 тыс. кв. м были приобретены в рассрочку. Это 98% от общего числа. Как правило, такая недвижимость используется для размещения точек общественного питания, магазинов или центров оказания услуг населению», — подчеркнул вице-мэр.

Отмечается, что выкуп по преимущественному праву доступен тем компаниям, которые числятся в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Помимо этого, компании должны арендовать недвижимость у города не менее одного года.

Кроме этого, глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман поделился подробностями о выкупе зданий малым и средним бизнесом.

«С 2019 года малый и средний бизнес выкупил 61 здание вместе с земельными участками. Общая площадь составила 32,7 тыс. кв. м, а площадь земли — 6,5 га. Больше всего таких объектов находится в центре столицы, а также Южном и Северо-Восточном административных округах», — прокомментировал Гаман.

Ознакомиться с реализуемым имуществом, изучить лотовую документацию и правила проведения торгов можно на Инвестиционном портале. в разделе«Имущество от города».

Для того, чтобы приобрести объект, арендатор может воспользоваться услугой «Выкуп арендуемой недвижимости у города субъектами малого и среднего бизнеса». Известно, что все договоры купли-продажи заключаются в электронном виде.

Напомним, что развитие электронных сервисов для бизнеса полностью соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».