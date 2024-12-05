Ефимов: арендовано почти 30 объектов для школ и детсадов по городской программе

В столице по программе «1 рубль за квадратный метр в год» предприниматели арендуют для школ и детских садов 29 объектов недвижимости, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Для того чтобы принять участие в программе, предприниматели должны участвовать в специализированных торгах. С победителем заключается договор аренды на 49 лет, после чего он обязуется заняться ремонтом здания или помещения, оснастить его оборудованием и дать старт образовательной деятельности.

«Программа „1 рубль за квадратный метр в год“ действует в столице для образовательных учреждений уже 11 лет. Благодаря ей жители Москвы могут выбрать частный детский сад или школу, которые соответствуют их потребностям, а предприниматели — развивать свой бизнес в городских объектах недвижимости. Сейчас инвесторы арендуют 29 зданий и помещений общей площадью 42,5 тысячи квадратных метров для шести школ и 23 детских садов. Из них две компании заключили договоры с городом с начала этого года», — сказал вице-мэр.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал подробности об арендаторах, которые занимают площади по данной программе.

«Из общего числа арендаторов пять инвесторов, занимающих около 6 тыс. кв. м площадей в трех административных округах, продолжают ремонтные работы в городских объектах и приспосабливают их для открытия учреждений образования. Остальные организации, арендующие 24 помещения и здания общей площадью более 36 тыс. кв. м, уже переведены на льготную ставку из расчета рубль за квадратный метр в год, благодаря чему экономят свыше 600 млн рублей ежегодно», — уточнил он.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, торги по аренде недвижимости у города для открытия образовательных учреждений по льготной программе востребованы у предпринимателей.

«За 10 месяцев этого года средняя конкуренция на таких аукционах составила пять участников на лот», — подчеркнул Пуртов.

Узнать больше информации об актуальных предложениях можно на Инвестиционном портале Москвы.