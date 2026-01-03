Ефимов: арендаторы выкупили у Москвы 850 коммерческих объектов за год

В 2025 году субъекты малого и среднего предпринимательства выкупили у города на льготных условиях почти 850 помещений. Их совокупная площадь составила более 122,1 тыс. кв. м, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2025 году представители малого и среднего бизнеса приобрели по преимущественному праву выкупа почти 850 объектов недвижимого имущества, арендуемых у города, в том числе пять нежилых зданий с земельными участками. Их общая площадь превысила 122,1 тыс. кв. м. Больше всего коммерческой недвижимости — по 126 объектов — инвесторы выкупили на севере и юге Москвы. В Северном административном округе предприниматели приобрели недвижимость общей площадью почти 20,4 тыс. кв. м, а в Южном — около 15,3 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в быстро развивающемся юго-восточном округе бизнес приобрел 69 нежилых объектов общей площадью более 8,4 тыс. кв. м.

Преимущественное право выкупа предоставляет малому и среднему бизнесу ряд преференций, поддерживающих его стабильное развитие. В первую очередь, оно дает арендаторам городской недвижимости первоочередную возможность приобрести объект, что защищает их от конкуренции с более ресурсными крупными компаниями на торгах. Также по данной программе можно оформить рассрочку платежа на семь лет вместо единовременного взноса. Кроме того, став собственником, бизнес больше не зависит от колебаний арендной ставки, получает долгосрочные гарантии для вложений в помещение и повышает инвестиционную привлекательность своей компании. Благодаря этим условиям московские предприниматели активно применяют данное право.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, при выборе коммерческой недвижимости предприниматели учитывают размер своего бизнеса и развитость районной инфраструктуры. Поэтому спрос распределяется на компактные и крупные помещения во всех округах.

«Например, на юге Москвы в частную собственность перешло помещение площадью 789,9 кв. м в жилом квартале на улице Воронежской, а на севере инвестора заинтересовало отдельно стоящее нежилое здание площадью 835,2 кв. м на Дмитровском шоссе. Чтобы воспользоваться преимущественным правом выкупа, представители бизнеса должны входить в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не иметь задолженностей по арендной плате и арендовать здание или помещение не менее одного года. Для помещений, проданных на специализированных торгах, срок аренды должен составлять не менее двух лет, также помещение должно находиться не менее пяти лет в перечне объектов, предназначенных для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства», — сказала Соловьева.

Предпринимателям, планирующим выкупить арендуемую у города недвижимость, необходимо подать заявление на государственную услугу «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы». Это можно сделать только в электронной форме на портале mos.ru.

Развитие цифровых сервисов для бизнеса осуществляется в рамках национального проекта «Экономика данных». Более подробная информация о национальных проектах России и участии в них столицы доступна на специальной странице.