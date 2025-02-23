Ефимов: 7 спортобъектов построили инвесторы в ЗАО за 5 лет

В течение 5 лет в ЗАО построили 7 спортобъектов. Они были возведены на внебюджетные средства, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2020 года инвесторы построили на западе столицы семь спортивных центров общей площадью 54,4 тысячи квадратных метров. Новые объекты появились в районах Можайский, Солнцево, Ново-Переделкино, Тропарево-Никулино, Очаково-Матвеевское и Раменки. Например, в прошлом году в Очаково-Матвеевском построили спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной», — отметил Ефимов.

Он добавил, что в общей сложности за 5 лет на западе Москвы за внебюджетные средства построили 2 спортцентра, школу тенниса и 4 комплекса с ледовыми катками.

В районах Солнцево и Ново-Переделкино появились новые ледовые дворцы, а в Тропарево-Никулине был возведен спортивный учебно-тренировочный комплекс академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». В Очаково-Матвеевском построили спортивно-оздоровительный комплекс с крытым катком. Самым крупным из новых объектов стал ледовый дворец «Арктика», площадь которого составляет 13 тыс. кв. м. Спорткомплекс в Ново-Переделкино включает 4 ледовые арены, 3 спортзала, бассейн, конференц-зал и студию для видеотрансляций.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, на территории инновационного центра «Сколково» в Можайском районе появились 2 новых спортобъекта. Среди них — школа тенниса площадью почти 5,3 тыс. кв. м.

«Она включает четыре крытых и пять открытых кортов со специальными покрытиями, тренажерный зал, спа-комплекс, кафе, просторные зоны отдыха. В „Сколкове“ также появился спортивный центр с открытым бассейном площадью 13,7 тыс. кв. м», — рассказал Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что с 2011 года в Москве возвели 327 спортивных объектов, из которых 168 — с привлечением средств инвесторов.