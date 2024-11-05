Ефимов: 69 тыс раз москвичи получили услуги в сфере недвижимости онлайн

Департаментом городского имущества Москвы были обработаны 95 тыс. обращений за госуслугами в имущественно-земельной и жилищной сферах. Свыше 70% всех заявок подали через портал mos.ru , сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город ведет системную работу по модернизации государственных услуг, что делает взаимодействие столицы и граждан удобнее: горожанам не нужно посещать органы власти, достаточно подать заявление через портал mos.ru, прикрепив необходимые документы. Госуслуги, касающиеся операций с недвижимостью, популярны у физических и юридических лиц. За 9 месяцев 2024 года за ними обратились свыше 95 тыс. раз, из них почти 69 тыс. заявок поступили в электронном виде», — отметил Ефимов.

Департаментом городского имущества в общей сложности предоставляется 28 услуг. Из них в имущественно-земельной сфере — 21. С 2021 года все они предоставляются только в электронном виде и являются ориентированными в основном на предпринимателей. Физлица же как правило пользуются госуслугами жилищной сферы, которых предоставляется 8. Из них 5 можно получить как в электронном, так и в бумажном виде, а 2 — на сайте mos.ru.

«Традиционно рейтинг по количеству поступивших в департамент обращений возглавляют госуслуги, которые позволяют получить справки о правах на жилье, зарегистрированных до 31 января 1998 года, заключить договор социального найма, а также адресовать объекты недвижимости», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Он уточнил, что на долю этих услуг приходится около 54% от общего числа заявок или 51 тыс. обращений.

Жители Москвы могут воспользоваться госуслугами по изменению вида разрешенного использования участков, допсоглашений к договорам аренды, предоставлению участков, приватизации жилья и другим вопросам.

В департаменте информационных технологий отметили, что в земельной и имущественной сферах востребованность онлайн-услуг через портал mos.ru год от года остается высокой и у физлиц, и у представителей бизнеса. Они доступны в любое время в режиме онлайн из любой точки РФ. Портал также позволяет получать результат и отслеживать статус предоставления услуги.

Электронные сервисы и услуги развивают в соответствии с задачами нацпроекта «Цифровая экономика».