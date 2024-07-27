Ефимов: 5 проектов по программе КРТ реализуют инвесторы на западе Москвы

В Западном округе Москвы стартовала реорганизация пяти участков, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что площадки, на которых девелоперы проведут реорганизацию, находятся в столичных районах Тропарево-Никулино, Солнцево, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское и Кунцево. Отмечается, что две из них занимают части бывших промзон «Южное Очаково» и «Кунцево».

«В рамках договоров с городом инвесторы реализуют на западе столицы пять проектов комплексного развития территорий общей площадью почти 39 га. Здесь будет возведено свыше 1,1 млн кв. м различной недвижимости. На реализацию этих проектов уйдет от четырех до 11 лет. Появится 809 тыс. квадратных метров жилья, в том числе 168 тыс. кв. м для целей программы реновации и иных нужд города, а также более 372 тыс. кв м общественно-деловых и производственных объектов», — объяснил Ефимов.

Он уточнил, что в проекты вложат около 286 млрд рублей. При этом бюджетный эффект составит порядка 3,9 млрд рублей ежегодно. Проект принесет более 9,1 тыс. новых рабочих мест.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что одним из наиболее масштабных проектов редевелопмента на западе города считается реорганизация участка бывшей промзоны «Кунцево».

«По договору с городом инвестор в течение 11 лет на участке площадью 15,89 га обустроит современное комфортное пространство с развитой инфраструктурой. Здесь построят около 600 тыс. кв. м жилья, в том числе для целей программы реновации», — уточнил Гаман.

Он добавил, что на площадке возведут образовательный комплекс с двумя детсадами на 100 и 350 воспитанников.

Также известно, что по итогам реализации данного проекта будет создано порядка 1,3 тыс. рабочих мест, добавил он.

По программе КРТ в Москве появляются многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру.