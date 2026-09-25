Ефимов: 4 образовательных объекта возвели в августе за счет бюджета Москвы

В августе этого года в Москве завершили строительство 4 объектов образования — двух школьных корпусов, образовательного комплекса и детского сада. Работы велись в рамках Адресной инвестиционной программы за счет городского бюджета. Об этом заявил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Фото - © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Фото - © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Фото - © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал об открытии нового детского сада в Пресненском районе. По словам Ефимова, Москва продолжает обновлять образовательную инфраструктуру. Так, площадь построенных 4 образовательных объектов составляет порядка 35 тыс. кв. м.

«Суммарно они (детсады и школы — ред.) рассчитаны более чем для 1,5 тыс. учащихся и воспитанников. В новых объектах предусмотрены современные учебные кабинеты, просторные групповые и спортивные зоны, лабораторно-исследовательские комплексы, залы для мероприятий, а также пространства для отдыха и общения», — рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

В центре столицы достроили детский сад на 225 воспитанников. В здании площадью 4 тыс. кв. м расположены девять групповых помещений с удобными раздевалками, игровыми и уютными спальнями. Помимо этого, здесь есть медицинский блок, многофункциональный музыкальный зал для праздников и развивающих занятий, физкультурный зал и другие помещения.

Руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров отметил, что два учебных корпуса общей площадью 13,6 тыс. кв. м возвели на северо-западе столицы. При их строительстве применялись современные технологии и качественные материалы. Ключевая особенность новых зданий — гибкие многофункциональные пространства, способные адаптироваться под различные форматы обучения и внеурочной деятельности.

Кроме того, предусмотрены медиатеки, помещения для проектных работ и общения, универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы с современным оборудованием.

Строительство социальных объектов в Москве отвечает целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».