Ефимов: 36 спортобъектов построят в столице до конца 2027 года

До конца 2027 года в столице будет возведено порядка 36 спортивных объектов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что часть из них будет построена на средства инвесторов.

«К 2028 году в Москве возведут 36 новых спортивных объектов, значительная часть которых появится за счет средств инвесторов. Сейчас идет реализация 30 проектов. Так, в 2025-м планируется завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Северное Измайлово площадью около 10 тыс. кв. м. Он расположен внутри жилого массива и даст возможность жителям района заниматься спортом рядом с домом. На следующий год намечено окончание строительства 3 спорткомплексов с бассейнами в районах Левобережный, Лосиноостровский и Москворечье-Сабурово», — уточнил заммэра Ефимов.

Занятия спортом в столице на сегодняшний день ведутся в комфортных залах и бассейнах. Это стало возможным благодаря развитию спортивной инфраструктуры в городе.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, развитие спортинфраструктуры проходит в разных районах города. Так, например, сейчас на юго-западе Москвы ведется подготовка к вводу в эксплуатацию ФОКа, который будет расположен на ул. Южнобутовской.

«Общая площадь здания составит более 5 тыс. кв. м. На 2026 год также намечено завершение строительства крупного объекта в Останкинском районе Москвы. Это физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и гаражом площадью более 20 тыс. кв. м. Около 2/3 запланированных объектов строится за счет внебюджетных источников», — подчеркнул министр.

Помимо этого, предпринимателям доступна аренда участков для возведения объектов по итогам торгов. Также они могут получить их без проведения аукциона, если объект соответствует критериям реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

«МаИП позволяют привлекать инвесторов к развитию инфраструктуры и созданию рабочих мест. Например, на территории Мневниковской поймы появится Международная академия хоккея Александра Овечкина. Для реализации этого масштабного инвестиционного проекта город предоставил более 3 га земли. В комплекс войдет здание ледовой арены, место для временного проживания спортсменов, центр восстановления и реабилитации. Общая площадь объектов превысит 43 тыс. кв. м», — объяснил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Кроме этого, в столичном районе Бирюлево Восточное появится ФОК площадью до 8 тыс. кв. м. В нем разместят 2 бассейна, тренажерный зал, помещения для групповых занятий.

Руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов прокомментировал, что в следующем году планируется достроить на средства городского бюджета два объекта. ФОК «Стальной» в Алексеевском районе будет оснащен спортивным бассейном на 10 дорожек и детским бассейном, а также залом общей физической подготовки, сауной, комнатой отдыха. В спорткомплексе «Максимум» в Южном Бутове будет два бассейна, ледовое поле и спортивный зал для общей физической подготовки.

Еще в 2026 году планируется открыть два объекта в районе Выхино-Жулебино и один в районе Бутырский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2025–2027 годах планируется завершить возведение 36 спортивных объектов.