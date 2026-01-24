Ефимов: 3 объекта образования возвели за бюджет на севере Москвы в 2025 году

В течение прошлого года в Северном административном округе Москвы, под руководством Департамента гражданского строительства столицы, были построены два детских сада и один учебный корпус для школьников. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2025 году в Северном административном округе за счет средств городского бюджета построили три здания для размещения учреждений образования общей площадью более 17 тыс. кв. М. В Западном Дегунине возвели учебный корпус, а в районах Бескудниковский и Тимирязевский появились детские сады. Суммарно объекты рассчитаны на 900 учеников и воспитанников», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что реализация данных проектов обеспечила юных жителей Москвы современными и комфортными пространствами для обучения и разностороннего развития.

Строительство велось под кураторством Департамента гражданского строительства в рамках Адресной инвестиционной программы.

По словам руководителя Департамента гражданского строительства города Москвы Алексея Александрова, один из объектов возведен на улице Базовской. Этот корпус площадью около 8,6 тыс. кв. м рассчитан на 400 учащихся и стал частью образовательного комплекса школы № 2098. На первом этаже разместились вестибюль, медицинский и спортивный блоки, а также обеденный зал.

«На втором расположены помещения для дополнительного образования и зал для проведения мероприятий, а на третьем и четвертом — универсальные и специализированные учебные кабинеты. На прилегающей территории оборудовали места для занятий спортом», — рассказал Александров.

На Дубнинской улице построили детсад на 350 мест, в котором есть бассейн и благоустроенная зона для игр и отдыха. В здании оборудовали 14 групповых ячеек, а также залы для музыкальных и физкультурных занятий, кружковую комнату, медицинский кабинет с процедурной и пищеблок полного цикла. На территории учреждения подготовили прогулочные и игровые площадки, а также спортивную зону с резиновым покрытием.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства детского сада на 150 детей на Астрадамской улице. В здании предусмотрены групповые ячейки, физкультурный и музыкальный залы, медицинский кабинет и пищеблок полного технологического цикла. На участке вокруг сада организовали игровые и спортивные площадки, а также высадили деревья и кустарники.

Мосгосстройнадзор контролировал возведение объектов образования на севере столицы за счет средств городского бюджета на всех этапах. Суммарно состоялось 27 выездных мероприятий, в рамках которых инспекторы Комитета совместно со специалистами подведомственного Центра экспертиз проводили оценку качества конструкций и материалов. В результате итоговых проверок были оформлены заключения о соответствии построенных зданий требованиям утвержденной проектной документации, после чего выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию.

Возведение в столице соцобъектов соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».