Ефимов: 2,3 тысячи жителей приступили к осмотру новых квартир по реновации в ЗАО

В Очакове-Матвеевском жители 12 ветхих домов приступили к осмотру новых квартир по программе реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Старые дома находятся на ул. Марии Поливановой, Пржевальского, Озерной, Большой Очаковской, а также на Очаковском ш. Новостройка расположена в районе с развитой инфраструктурой: рядом находятся станция метрополитена «Аминьевская» и одноименная станция МЦД-4.

«К осмотру квартир по программе реновации в самом крупном жилом комплексе района Очаково-Матвеевское поэтапно приступили около 2,3 тысячи горожан. Это жители 12 старых домов, расположенных на соседних улицах — Большой Очаковской, Марии Поливановой, Пржевальского, Озерной, а также на Очаковском шоссе. Таким образом, к переселению в районе приступили жители уже более 30 домов — почти половины всех зданий, включенных в программу реновации в Очаково-Матвеевском. Всего здесь планируется переселить в новостройки более 17,3 тысячи человек из 67 старых зданий», — уточнил вице-мэр.

Уточняется, что ЖК на Очаковском шоссе стал 7 новостройкой, в которую начали переселять участников программы в данном районе. Москва предложила им равнозначное жилье с готовым ремонтом и необходимым оборудованием.

«Первыми предложения равнозначных квартир получили около 150 жителей дома 11 на улице Марии Поливановой. Сегодня для них открылся Центр информирования по переселению на первом этаже заселяемого корпуса, и горожане приступили к осмотру жилья. Через неделю осматривать квартиры начнут их соседи из дома 13 — еще более 150 москвичей. В течение последующих двух месяцев поэтапно к осмотру квартир в жилом комплексе на Очаковском шоссе присоединятся москвичи из остальных расселяемых зданий. Участники программы, приступившие к осмотрам в мае, к середине июля уже смогут заключить договоры на новые квартиры, а сотрудники Центра информирования начнут работать с теми, кто приступил к переселению позже, уделяя им максимум внимания», — добавила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

После окончания переселения на месте Центра информирования в ЖК появятся магазин, аптека, пункты выдачи онлайн-заказов или другие предприятия социально-бытового назначения.

Также министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал более подробно о новом жилом комплексе.

«Жилой комплекс на Очаковском шоссе состоит из восьми корпусов переменной этажности. В нем суммарно предусмотрено 1247 квартир общей площадью свыше 72 тысяч квадратных метров. Новостройка возведена с учетом принципов безбарьерной среды: широкие проходы в подъездах, вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без высоких ступенек. Во дворах пешеходные проходы спроектированы так, чтобы комфортно было передвигаться как родителям с колясками, так и гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, в новостройке предусмотрено семь квартир для маломобильных жильцов с инвалидностью — там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника», — поделился он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево.