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Ефимов: 20 детских и спортплощадок оборудовали возле домов по реновации в марте

В марте 2025 года в рамках программы реновации в городе было построено 7 жилых комплексов. Рядом с ними обустроили 17 игровых и спортивных зон, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

«В марте 2025 года в пяти округах столицы город возвел 7 жилых комплексов по программе реновации. Их придомовую территорию комплексно благоустроили, в том числе оборудовали девять детских и восемь спортивных площадок. Благодаря нескользящему покрытию на площадках снижается риск получения травм среди детей, а всесезонный инвентарь гарантирует долгий и качественный срок службы», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего по реновации будет благоустроено порядка 2 тыс. га придомовых территорий.

На прилегающих к домам участках высаживают зеленые насаждения, разбивают клумбы и укладывают газоны. Площадки оснащают турниками и декоративными малыми архитектурными формами.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, 17 игровых и спортивных зон появились в шести районах города. Шесть из них расположены в Косино-Ухтомском районе, три — в Измайлове.

«Еще по одной детской и спортивной площадке установили в районах Западное Дегунино, Котловка, Царицыно и в Троицке», — добавил Овчинский.

Строительство домов по реновации на всех этапах контролировал Мосгосстройнадзор.

В ведомстве пояснили, что проектная документация предусматривала создание игровых и спортивных зон возле этих домов. В ходе строительства была проведена 71 выездная проверка.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про переселение по реновации в Тимирязевском районе.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

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