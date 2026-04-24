Ефимов: 1,1 тыс жителей осмотрят квартиры по реновации на 2-й Хуторской улице

В жилом комплексе, возведенном по программе реновации на севере Москвы, начинается поэтапный осмотр квартир. Новостройка расположена в Савеловском районе по адресу: 2-я Хуторская улица, д. 33, к. 1 и к. 2. Приступить к знакомству с новым жильем предстоит примерно 1,1 тыс. человек, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Около 1,1 тыс. участников программы реновации приступят к поэтапному осмотру квартир в жилом комплексе по адресу: 2-я Хуторская улица, д. 33, корпуса 1 и 2, в Савеловском районе. Это первая новостройка, возведенная в районе в рамках программы. На первом этаже жилого комплекса расположен Центр информирования по переселению, где участники могут задать вопросы и получить помощь на всех этапах переезда», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что всего в Савеловском районе в программу реновации включены пять домов, а расселить запланировано 450 семей.

В подъездах новостройки смонтированы лифты, оборудованы колясочные и велосипедные кладовые, выделены места для консьержей. В Градостроительном комплексе отметили, что в пешей доступности находятся детский сад, школа, аптеки, торговые точки, заведения общепита, медучреждение и Савеловский парк.

По информации столичного Департамента градостроительной политики, в новом доме подготовлено 517 квартир, их совокупная площадь достигает примерно 30 тыс. кв. м. Для жильцов с ограниченными возможностями здоровья приспособлено 13 квартир, кроме того, безбарьерная среда организована в зонах общего пользования и на территории вокруг дома. Все жилые помещения отличаются улучшенной планировкой: предусмотрены просторные коридоры и прихожие, увеличенные кухни и санузлы. Здания оборудованы энергоэффективными системами, в том числе индивидуальным тепловым пунктом, что даст возможность сократить коммунальные расходы.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mo s.r u. С ее помощью можно узнать, как организован переезд, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги. Если настроить параметры переезда, в суперсервисе появится возможность ознакомиться с инструкцией под конкретную жизненную ситуацию.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы. Также он отметил ( https://www.mos.ru/mayor/themes/14587050/ ), что в 70 районах в рамках реновации обновлена инженерная инфраструктура.

