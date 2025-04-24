Ефимов: 11 деловых и коммерческих объектов построили в Москве в 2025 году

За первые три месяца текущего года город и инвесторы построили на территории столицы порядка 11 административно-деловых и коммерческих объектов, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Уточняется, что появление объектов дает возможность жителям находить работу, получать качественный сервис, совершать покупки рядом с домом и не тратить дополнительное время на дорогу.

«В первом квартале текущего года коммерческая и административно-деловая инфраструктура Москвы пополнилась 11 новыми зданиями. Совокупная площадь построенных объектов — около 60 тыс. кв. м. Офисные и торгово-бытовые помещения появились в центре, на востоке, юге, юго-востоке, западе столицы, а также в Новомосковском административном округе. Строительство велось за счет городского бюджета и внебюджетных средств», — объяснил вице-мэр.

За первые три месяца текущего года инвесторы построили 8 административно-деловых и торгово-бытовых зданий. Новые здания появились в Таганском, Косино-Ухтомском, Филимонковском районе, а также в Некрасовке, Коммунарке, Люблине, Бирюлеве Восточном, Дорогомилове, Соколиной Горе, Царицыне.

Известно, что все это способствует формированию комфортной городской среды Москвы.

В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина мы стремимся к концепции «15-минутного города». Реализация программы стимулирования создания мест приложения труда позволяет формировать в районах комплексную и сбалансированную инфраструктуру в пешей доступности и создавать новые рабочие места во всех отраслях экономики. Так, в рамках программы МПТ на Элеваторной улице возвели новый торговый центр площадью более 8 тыс. кв. м. Там появится свыше 400 новых рабочих мест.

«Так, новый торговый центр площадью 8,7 тыс. кв. м возвели по адресу: ул. Элеваторная, д. 1. Там будет супермаркет, фудкорт, развлекательный центр и рестораны с панорамными окнами. Еще один заметный объект построен в районе Соколиная Гора. Тут появилось административно-производственный комплекс площадью свыше 10,3 тыс. кв. м. В его состав входят два офисных корпуса в 5 и 8 этажей», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Мосгосстройнадзор выдал разрешения на ввод в эксплуатацию объектов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о строительстве технопарков и музеев в Очаково-Матвеевском.