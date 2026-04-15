Единственное жилье могут отобрать: адвокат объяснила, кого это может коснуться

Суд сможет изымать квартиру при банкротстве, если сочтет ее избыточной или слишком дорогой, оценивая метраж, состав семьи и район, сообщила РИАМО адвокат Адвокатской палаты Московской области, медиатор Московской торгово-промышленной палаты Яна Ковалевская.

Ранее Минюст РФ разработал поправки в закон страны, регулирующие вопросы изъятия единственного жилья у банкротов. Это объекты, которые могут быть признаны роскошными или избыточными.

«Действительно, такой законопроект есть — о том, что в процедуре банкротства может изыматься единственное жилье, если его признают слишком дорогим или избыточным. Как вообще будут понимать, что жилье слишком дорогое, кто это решает и по каким критериям, — безусловно, это будет решать суд в каждом конкретном случае. В моей практике, например, был должник, который проживал в центре города и объединил две квартиры в одну. При этом он имел задолженности перед кредиторами и настаивал на том, что это его единственное жилье, а значит, взыскание на него обращать нельзя», — сказала Ковалевская.

Она добавила, что так он злоупотреблял своим правом. Поэтому в каждом случае будет разбираться суд.

«Важно понимать, что суд будет учитывать метраж квартиры, количество человек, проживающих вместе с должником, не будут ли ущемлены права этих жильцов. Также будет учитываться район, в котором находится жилье, и ряд других факторов. Критериев будет достаточно много, и суду придется подробно разбираться в каждом случае отдельно. При этом не забываем, что право на жилье закреплено конституцией, это базовое право человека», — отметила адвокат.

Ковалевская уточнила, что здесь важно найти баланс между интересами должника и кредитора: с одной стороны — не лишить человека последнего, с другой — не допустить ситуации, когда должник живет во дворце и злоупотребляет своими правами.

