Единоросы проверили ход капремонта детского сада «Малютка» в Павловском Посаде

В Павловском Посаде в рамках народной программы партии «Единая Россия» продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения лицея № 2 имени В. В. Тихонова. Ход работ проверили депутат Госдумы РФ Геннадий Панин совместно с секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Денисом Семеновым, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Обновление детского сада «Малютка» включает в себя замену всех инженерных систем — водоснабжения, отопления, электросетей. Также будут полностью обновлены окна, двери, фасад и кровля. Внутренние помещения — группы, спальные комнаты, пищеблок и санузлы приобретут современный и уютный облик. На территории сада появится новая игровая площадка.

«Здание детского сада построили в 60-х годах, с тех пор в нем еще ни разу не проводили капитального ремонта. Детский сад — это не просто здание с потолком и стенами, это место, где растут и развиваются наши дети. Здесь должно быть комфортно, тепло и уютно. Работы идут бодро. Подрядчик обещает закончить работы к августу-сентябрю», — отметил Геннадий Панин.

Сейчас на объекте ведутся активные демонтажные работы, вывоз мусора, а также черновая отделка помещений. Подрядчик строго контролирует все этапы, чтобы ремонт был завершен в срок.

«Здание преображается на глазах. Все процессы находятся под строгим контролем, график соблюдается, и темпы работ остаются высокими. Важно, чтобы ремонт завершился в срок, ведь дети должны вернуться в обновленный, комфортный и безопасный сад», — подчеркнул Денис Семенов.

Капитальный ремонт детского сада «Малютка» — важный шаг в развитии образовательных учреждений Павлово-Посадского городского округа. Благодаря Народной программе партии «Единая Россия» дети получат современное пространство для развития и обучения, а родители смогут быть уверены, что их малыши находятся в комфортных и безопасных условиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.