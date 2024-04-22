Единороссы Дзержинского посетили строящуюся школу № 7 в округе

Фото - © Воспитательно-образовательный комплекс будет состоять из школы, рассчитанной на 1100 мест и детского сада на сто мест./Яна Ширяева

Депутат Мособлдумы Владимир Жук, депутат-единоросс городского совета Дзержинского Владимир Харламов совместно с руководителями профильных управлений администрации города побывали на строительной площадке будущего учреждения. Воспитательно-образовательный комплекс в Дзержинском будет состоять из школы, рассчитанной на 1 100 мест и детского сада на 100 мест. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Мониторинг провели по партийному проекту «Новая школа».

«Мы приняли объект, который был недостроен. Первый этап, который мы уже выполнили — это провели обследование здания. В результате него было принято решение полностью менять существовавшие планировочные решения, поскольку они не отвечают существующим сегодня строительным нормам», — сказал руководитель проекта генподрядчика ООО «Воздвижение» Роман Каменев.

На сегодня в школе идет демонтаж монолитных перегородок, которые ранее были возведены застройщиком «Фобос». На объекте вместе с оператором, обслуживающим робот-перфоратор, работают шесть человек.

Следующий этап — демонтаж старых внешних и внутренних инженерных сетей, укладка новых. В здании будет выполнена новая кровля, покрашены фасады, смонтирована новая современная противопожарная система. Территорию школы оснастят видеокамерами, подключенными к системе «Безопасный регион». Также, за правым крылом, ближе к карьеру, планируется создание спортивного ядра, включающего стадион, турники и ряд других спортивных объектов. Полное оснащение здания будет известно после согласования планировочной концепции министерством образования Московской области. В настоящий момент разрабатываются архитектурно-планировочные решения.

Как отметил депутат Мособлдумы Владимир Жук, изменения в проекте необходимы, чтобы привести его в соответствие современным нормам.

«Самый главный вопрос, на который мы получили сегодня ответ, — здание школы крепкое, и строительные материалы, использованные при ее возведении, отличного качества. Здание уже дало усадку, работы начаты, надеемся, что 1 сентября следующего года школа примет первых учеников», — прокомментировал парламентарий.

Работы по реконструкции здания школы начались по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.