«Дым валил из-под хвоста»: уникальный дом-слон построили в подмосковной деревне

В деревне Попово, расположенной в Чеховском районе Подмосковья, построили необычный дом в форме слона, достигающий высоты 13 метров. Это уникальное сооружение хорошо видно со всех сторон. Оно быстро стало достопримечательностью округа. Инициатором создания этого дома выступил местный житель Сулейман Алишейхов, сообщает aif.ru .

Алишейхов занимается строительством и сдачей в аренду небольших домов. Однажды одним из его гостей стал индус, который рассказал Сулейману о том, что слон в Индии — священное животное. Так у мужчины родилась идея построить следующий дом в форме слона.

Строительство этого уникального здания завершилось в 2022 году. Во время возведения объекта были учтены все «магические» требования, о которых рассказал индус: фигуру слона было решено ориентировать по диагонали к участку, обеспечив ему обзор на восток. Также в этом направлении находятся священные источники, которые являются гордостью данного региона. Строительство дома обошлось в 13 миллионов рублей.

Несущие бетонные стены — это ноги слона. Они полые, в одной из них расположен один из четырех санузлов. Между задними ногами раньше располагался камин, но идея оказалась неудачной, и его решили убрать.

«Из-под хвоста валил дым, потому что прямо там и расположили дымоход. Но на практике получилось, что частично дым задувался назад в дом и начинало коптить», — поделился Сулейман Алишейхов.

В результате удалось разработать 200 квадратных метров жилья. В здании предусмотрены водоснабжение, электроснабжение и система отопления, что делает его пригодным для проживания даже в зимний период.

Первый этаж высотой в 5 метров — там находятся кухня и гостиная. На верхние этажи можно подняться по винтовой лестнице. На втором этаже предусмотрено пространство для взрослых, а на третьем — для детей. Оба имеют высоту 2,5 метра. Верхний ярус, достигающий 2,1 метра, представляет собой своеобразный «паланкин» на спине слона. Там разместили кальянную.

Дом сейчас сдается в аренду. В нем могут свободно разместиться до 8 человек.