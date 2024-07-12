«Дым валил из-под хвоста»: уникальный дом-слон построили в подмосковной деревне
В деревне Попово, расположенной в Чеховском районе Подмосковья, построили необычный дом в форме слона, достигающий высоты 13 метров. Это уникальное сооружение хорошо видно со всех сторон. Оно быстро стало достопримечательностью округа. Инициатором создания этого дома выступил местный житель Сулейман Алишейхов, сообщает aif.ru.
Алишейхов занимается строительством и сдачей в аренду небольших домов. Однажды одним из его гостей стал индус, который рассказал Сулейману о том, что слон в Индии — священное животное. Так у мужчины родилась идея построить следующий дом в форме слона.
Строительство этого уникального здания завершилось в 2022 году. Во время возведения объекта были учтены все «магические» требования, о которых рассказал индус: фигуру слона было решено ориентировать по диагонали к участку, обеспечив ему обзор на восток. Также в этом направлении находятся священные источники, которые являются гордостью данного региона. Строительство дома обошлось в 13 миллионов рублей.
Несущие бетонные стены — это ноги слона. Они полые, в одной из них расположен один из четырех санузлов. Между задними ногами раньше располагался камин, но идея оказалась неудачной, и его решили убрать.
«Из-под хвоста валил дым, потому что прямо там и расположили дымоход. Но на практике получилось, что частично дым задувался назад в дом и начинало коптить», — поделился Сулейман Алишейхов.
В результате удалось разработать 200 квадратных метров жилья. В здании предусмотрены водоснабжение, электроснабжение и система отопления, что делает его пригодным для проживания даже в зимний период.
Первый этаж высотой в 5 метров — там находятся кухня и гостиная. На верхние этажи можно подняться по винтовой лестнице. На втором этаже предусмотрено пространство для взрослых, а на третьем — для детей. Оба имеют высоту 2,5 метра. Верхний ярус, достигающий 2,1 метра, представляет собой своеобразный «паланкин» на спине слона. Там разместили кальянную.
Дом сейчас сдается в аренду. В нем могут свободно разместиться до 8 человек.