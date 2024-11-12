Дворы-колодцы и коммуналки: как менялись условия аренды в Петербурге

В Санкт-Петербурге до Революции сдавалось около 80% всего жилого фонда, средняя рентабельность доходила до 15%, строительство пятиэтажного здания могло полностью окупиться через 5 лет, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».

Застройщиков чаще волновал не комфорт жителей доходных домов, а собственная выгода. Например, знаменитые дворы-колодцы, которые сегодня по праву можно считать одним из символов Северной столицы, появились с целью устраивать там патио — зеленые благоустроенные дворики, но быстро выяснилось, что их выгоднее застраивать квартирами под сдачу.

Сдавали не только высокие этажи, из которых открывались красивые виды на Неву или каналы, но и чердаки, подвалы и мансарды: часто там появлялись лавки, кафе или парикмахерские.

Самым элитным районом Петербурга считался Адмиралтейский, дорого было снимать квартиру или комнату на набережной Невы, канале Грибоедова или Мойке.

С приходом советской власти большую часть доходных домов поделили на коммунальные квартиры, их можно найти в Петербурге и сегодня. В настоящее время город растет, меняется и перестраивается.