Двор-сад и коворкинг возведут на территории ЖК «Одинбург» Одинцовского округа

В ЖК «Одинбург» в подмосковном Одинцове возведут двор-сад на кровле подземного паркинга и коворкинг. Проект благоустройства территории новых корпусов 4а и 4б разработал девелопер. На площади более 9 тыс. кв. метров организуют мультиформатное пространство для отдыха и досуга жителей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Согласно проекту благоустройства территории новых корпусов 4а и 4б семейного квартала «Одинбург», на площади 9 912 кв. метров в 2025 году будет организовано современное и мультиформатное пространство для отдыха и разнообразного досуга жителей.

Центральным элементом двора-сада станет амфитеатр, расположенный на кровле подземного паркинга. Летом он может использоваться как открытый коворкинг и место для встреч и отдыха. К амфитеатру прилегает сцена, на которой будут проходить выступления в рамках праздничных событий.

Отличительной особенностью новой концепции благоустройства является цепочка детских площадок, вытянутая вдоль всей территории. Для удобства юных жителей пространство разделено на возрастные группы — от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 7 до 10 и 12+.

Каждая площадка оборудована игровыми комплексами и развивающими элементами. Прорезиненные покрытия, закрытый двор и видеонаблюдение помогут малышам оставаться в безопасности во время игр.

Для любителей активного отдыха и спортивных занятий на территории появится воркаут-зона с современными тренажерами для различных групп мышц.

Ощущение естественности природного окружения, комфорта и объемности пространства формируется за счет создания живописного рельефа в виде геопластичных насыпных холмов. На их поверхности высажен газон, размещено игровое оборудование и малые архитектурные формы. Площадь комбинированного озеленения с несколькими видами деревьев, кустарников, газонов, разнотравья и цветников составит более 2 300 кв. метров.

Легко ориентироваться и перемешаться в мультиформатном благоустроенном дворе поможет интуитивно понятная навигация и элементы доступной безбарьерной среды.

Пешеходную связь с живописным окружением квартала обеспечивают отдельные транзитные зоны с авторским оформлением. Так, путь от корпуса 4б к соседнему ручью реализован в виде ландшафтного пандуса-спуска с отдельными пространствами для отдыха и дизайнерским озеленением.

«Сегодня люди стали гораздо сильнее ценить свою локальную среду и активнее пользоваться внутренней инфраструктурой дома. Все элементы благоустройства рядом с новыми корпусами «Одинбурга», ландшафт и оборудование выполнены в едином стиле и дизайн-коде, создавая комплексную композицию и функциональную экосистему. Мы проделали огромную системную работу, чтобы жители квартала могли всегда с легкостью найти место, где можно отдохнуть, поработать, встретиться с друзьями, выгулять собаку, заняться спортом или просто насладиться комфортным и эстетичным окружением», — отмечает директор по маркетингу и PR AFI Development Альбина Ляушириянова.

«Одинбург» — семейный квартал в экологически привлекательном районе Подмосковья, в 10 км от МКАД. Преимуществом микрорайона является его расположение вблизи реки Саменки, Подушкинского и Дубковского лесопарков, усадьбы Архангельское и Мещерского парка в сочетании с развитой инфраструктурой. На сегодняшний день уже построены 9 жилых корпусов и детский сад, ведется строительство новых корпусов и общеобразовательной школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.