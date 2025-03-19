Две школы капитально отремонтируют к новому учебному году в Балашихе

Гимназию № 1 имени А. В. Баландина и школу № 32 капитально отремонтируют в Балашихе Московской области к новому учебному году, сообщили в пресс-службе округа.

Зданию на шоссе Энтузиастов более полвека, его построили в 1972 году. Капитальный ремонт здесь не проводился ни разу.

Сейчас тут полностью произведены все демонтажные работы. Идет установка перегородок, замена оконных проемов, ремонт кровли, а также обновление внутренних инженерных сетей.

«Уже не один год наш округ участвует в президентской программе капитального ремонта образовательных учреждений. В этом году у нас 2 школы. Это здание гимназии № 1 в микрорайоне Южный и здание школы № 32. На всех объектах активно ведутся строительные работы, затем будет выполнено благоустройство территории. Делаем школы максимально комфортными для наших ребят», — сказал глава округа Сергей Юров.

В гимназии появятся два новых учебных кабинета, учительская и актовый зал на 250 мест. Помимо этого, планируется создать большое спортивное ядро, а также плац для проведения линеек.

Завершить капитальный ремонт планируют к осени 2025 года. На время капитального ремонта дети переведены в третий корпус гимназии № 1 на улице Фучика, 5.

В школе № 32 обновят всё: от фасада до внутренних помещений. Особое внимание уделяется утеплению здания — используются материалы толщиной от 15 сантиметров с повышенной плотностью. На пятом этаже будет оборудован большой спортивный зал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.