Две семьи в Лобне получили новое собственное жилье

Глава городского округа Лобня Анна Кротова вручила ключи от новых квартир двум семьям. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Семья Екатерины Дмитриевны была первой в списке, ожидая свою квартиру с 1985 года. Многодетная семья Александры Львовны также обрела долгожданное жилье, стоя в очереди с 1986 года», — отметила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Глава округа подчеркнула также, что на данный момент очередь на жилье муниципального жилого фонда, впервые за длительный период времени, начала сокращаться.

Это результат планомерной работы администрации округа по пополнению жилищного фонда, в том числе за счет истребования жилых помещений у застройщиков в ходе судебных производств, а также оформления в муниципальную собственность вымороченного имущества.

Претендовать на бесплатное жилье от государства могут граждане, официально признанные малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий — многодетные семьи, сироты, инвалиды 1 и 2 группы, жители аварийных домов и пострадавшие от чрезвычайных ситуаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года, мы планировали до 31 августа 2025 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.