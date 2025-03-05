Две новые поликлиники откроются в Люберцах в 2025 году

В городском округе Люберцы в конце года планируется открыть две новые поликлиники для взрослого и детского населения, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В конце 2025 года в Люберцах откроются две новые поликлиники. Первая на 300 посещений в смену расположена в районе Красная Горка. Вторая — на 500 посещений в смену в поселке Октябрьский. Поликлиники оснастят современным диагностическим оборудованием, включая аппараты для реабилитации, а также кабинеты врачей узких специальностей. Наша главная задача — обеспечить жителям Красной Горки и Октябрьского районов доступную и качественную медицинскую помощь. Мы готовимся к реализации этих проектов, чтобы начать прием первых пациентов в обозначенные сроки», — отметила директор Люберецкой областной больницы Елена Сторожева.

Она подчеркнула, что Люберецкая областная больница активно участвует в программе капитальных ремонтов. Так, масштабные работы запланированы в стационаре № 2 на улице Кирова. После завершения ремонта в больнице появится не только новое оборудование и современная инфраструктура, но и улучшенные условия комфорта для пациентов.

«Капитальный ремонт радиотерапевтического корпуса также начнется в этом году. Там установят новое оборудование для дистанционной лучевой терапии. Кроме того, в рамках обновления медицинской техники в стационаре № 1 будет проведён ремонт магнитно-резонансного томографа, заменен компьютерный томограф, а в Красково установят новый рентгенологический комплекс», — добавила Сторожева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.