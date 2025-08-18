Две новостройки по реновации появятся на Одесской и Перекопской улицах Москвы

В столице согласованы проекты двух многоквартирных домов по программе реновации, они появятся на юго-западе города. Новостройки возведут на месте расселенных пятиэтажек на Одесской и Перекопской улицах, сообщил председатель комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«В районе Зюзино по программе реновации возведут два жилых дома. По завершении строительства участники программы получат почти 500 квартир, полностью подготовленных для переезда. Часть из них оборудуют с учетом потребностей маломобильных граждан», — сказал Щербаков.

Один трехсекционный дом на 280 квартир будет построен возле станции метро «Нахимовский проспект» по адресу: Одесская улица, земельный участок № 5. Второй появится на Перекопской улице, з/у № 4, он будет состоять из пяти секций, запроектировано 218 квартир.

Дома полностью подготовят к заселению горожан в соответствии со стандартами программы реновации. Квартиры сдадут с ремонтом под ключ: в них поклеят обои, уложат напольное покрытие, установят всю необходимую сантехнику.

Кроме жилья, в зданиях запроектированы помещения общественного назначения. Они расположатся на первых этажах и будут оборудованы отдельными входами с улицы. В одном из них откроется центр информирования по вопросам переселения в рамках реновации.

Около домов создадут зеленые дворы: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, обустроят проезды и пешеходные дорожки, установят фонари и лавки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за восемь лет.

Программу реновации утвердили в столице в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Собянин поручил нарастить темпы реализации реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди субъектов РФ по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».