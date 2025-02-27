Два сельхоз участка выставили в Подмосковье на торги из-за нецелевого использования

На территории Московской области при содействии министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области ведется работа по изъятию земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых выявлены нарушения их целевого использования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время подготовлены и выставлены на торги 2 земельных участка в Коломне площадью 6 га и Шатуре площадью 15 га для реализации в целях вовлечения в сельскохозяйственный оборот путем приобретения в собственность заинтересованным лицом. Подать заявки можно на официальном сайте торгов Московской области до 17 марта 2025.

За 2024 год территориальным органом Россельхознадзора выданы предписания в отношении земель с/х назначения на общую площадь 14,2 тыс. га, на изъятие 4 тыс. га были направлены материалы в суд.

Всего на территории региона расположено свыше 1,7 млн га земель сельхозназначения, общая площадь с/х угодий составляет порядка 916 тыс. га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.