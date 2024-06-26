Два новых дома в ЖК «Новая Московская» округа Красногорск поставлены на кадастр

Два новых дома в ЖК «Новая Московская» в г. о. Красногорск поставлены на кадастровый учет. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Это стало возможным благодаря оперативный работе министерства жилищной политики и управления Россреестра по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства региона.

В комплексе запланировано создание дошкольного учреждения на 150 воспитанников. Для транспортных средств предусмотрены гаражи, наземная и подземная парковки на 975 машино-мест.

Корпус 4 (К4) расположен по адресу: Московская область, г. о. Красногорск, мкр. Опалиха, ал. Золотая, д. 2. Ему присвоен кадастровый номер: 50:11:0020504:2938.

Корпус К1-К3 с подземным паркингом находится по адресу: Московская область, г. о. Красногорск, мкр. Опалиха, ал. Золотая, д. 1. Ему присвоен кадастровый номер: 50:11:0020504:1314.

ЖК «Новая Московская» строят в Красногорске в микрорайоне Опалиха на одноименной улице. Концепция нового миниполиса предполагает создание общественных пространств. Здесь обустроят прогулочные зоны, вело- и беговые дорожки. На территории комплекса сохранят пруд, построят спортивные площадки и физкультурно-оздоровительный комплекс. Транспортная доступность района будет улучшаться — здесь построят дорогу, которая свяжет ул. Опалиха с ж/д станцией Аникеевка и магистралью Аникеевка-Нахабино. У жителей комплекса появится новый, удобный выезд на Волоколамское шоссе и, в последствии, на Новую Ригу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.