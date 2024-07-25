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Два новых дома в Сергиево-Посадском округе введены в эксплуатацию

В жилом комплексе «Олимп» в центре города Хотьково Сергиево-Посадского городского округа завершено строительство многоквартирных домов комфорт-класса. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод объектов в эксплуатацию.

Новые девятиэтажные монолитно-кирпичные дома общей площадью более 11,9 тыс. квадратных метров, в них расположено 272 квартиры различной планировки — от студий до трехкомнатных.

На первых этажах разместятся коммерческие помещения, в том числе, отделения банков, магазины, фитнес-клуб и салон красоты. Также для собственников предусмотрена крытая парковка на 600 машино-мест.

В шаговой доступности от жилого комплекса есть детский сад, школа, фермерский рынок, торговый центр, кинотеатр, многофункциональный спортивный комплекс «Олимп».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.